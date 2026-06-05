Addizionale Irpef le grosse differenze in Lombardia | Milano la più virtuosa Varese maglia nera
In Lombardia, ci sono differenze significative nell’addizionale Irpef tra le province. Milano ha la percentuale più bassa, mentre Varese registra quella più alta. La variazione tra le aree può arrivare a diversi punti percentuali. Questa disparità si riflette sulle tasche dei contribuenti a seconda della regione di residenza. La questione riguarda la distribuzione fiscale e le differenze di imposizione tra le diverse zone.
Milano, 5 giugno 2026 – Pagare più o meno tasse a seconda della zona di residenza: possibile, eppure di certo non giusto. Accade in Lombardia nel caso delle addizionali Irpef, l’imposta sul reddito scalata direttamente in busta paga (fatti salvi lavoratori autonomie e partite Iva). Una ricerca della Uil, condotta a livello nazionale, ha rivelato importanti disparità fra i diversi Comuni-capoluogo. Decisive, in questo senso, le differenze sulle soglie di esenzione. L’allarme. "Il principio costituzionale della progressività fiscale rischia di naufragare a livello locale", è il messaggio lanciato da Uil Lombardia. Pesano le disuguaglianze sulle soglie di esenzione: si passa dai 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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