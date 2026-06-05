In Lombardia, ci sono differenze significative nell’addizionale Irpef tra le province. Milano ha la percentuale più bassa, mentre Varese registra quella più alta. La variazione tra le aree può arrivare a diversi punti percentuali. Questa disparità si riflette sulle tasche dei contribuenti a seconda della regione di residenza. La questione riguarda la distribuzione fiscale e le differenze di imposizione tra le diverse zone.

Milano, 5 giugno 2026 – Pagare più o meno tasse a seconda della zona di residenza: possibile, eppure di certo non giusto. Accade in Lombardia nel caso delle addizionali Irpef, l’imposta sul reddito scalata direttamente in busta paga (fatti salvi lavoratori autonomie e partite Iva). Una ricerca della Uil, condotta a livello nazionale, ha rivelato importanti disparità fra i diversi Comuni-capoluogo. Decisive, in questo senso, le differenze sulle soglie di esenzione. L’allarme. "Il principio costituzionale della progressività fiscale rischia di naufragare a livello locale", è il messaggio lanciato da Uil Lombardia. Pesano le disuguaglianze sulle soglie di esenzione: si passa dai 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Addizionale Irpef, le (grosse) differenze in Lombardia: Milano la più virtuosa, Varese maglia nera

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