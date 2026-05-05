In Lombardia, gli infortuni sul lavoro hanno causato un costo stimato di circa 6 miliardi di euro. Milano si conferma come la città con il maggior numero di incidenti, segnando una delle percentuali più alte nella regione. I dati raccolti indicano che le aree industriali e operative sono le più colpite, con un’incidenza significativa di infortuni rispetto ad altre zone. La situazione rimane una sfida per le autorità e le imprese locali.

Gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare una delle criticità più complesse per il sistema produttivo italiano. Per quanto riguarda la situazione degli infortuni sul lavoro in Lombardia, secondo il report “Non sicurezza, quanto mi costi?”, presentato da Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia, tra marzo 2025 e febbraio 2026 il costo complessivo ha raggiunto i 6 miliardi di euro, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Gli incidenti sul lavoro in Lombardia. La stima sugli infortuni sul lavoro si riferisce ai costi diretti (come assenze per malattia e perdita di reddito) fino a quelli indiretti legati all’interruzione delle attività, agli straordinari e al supporto alle famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Infortuni sul lavoro in Lombardia, costo da 6 miliardi: Milano maglia nera

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