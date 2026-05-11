Calcio Fifa dice addio a Panini | dal 2031 le figurine saranno Topps

La Fifa ha annunciato che, a partire dal 2031, la fornitura di figurine non sarà più affidata a Panini, ma passerà a Topps. La decisione segna la fine di una collaborazione che dura da quasi sei decenni, a pochi anni dal 60° anniversario delle figurine ufficiali. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

È la fine di un’era. La Fifa ha annunciato di aver chiuso la sua storica collaborazione con Panini. L’azienda italiana ha prodotto per oltre 50 anni i noti album di figurine adesive per i mondiali di calcio. Il passaggio di testimone avverà nel 2031 con il subentro di Fanatics, un’impresa americana. Il marchio che verrà apportato sarà Topps - già noto poiché apparso in precedenza per l’Europeo 2024. Il catalogo dell’azienda include - oltre carte da collezionare - anche cimeli sportivi e capi di abbigliamento. Le strade di Fifa e Panini si dividono dopo la scelta della federazione di firmare un contratto di licenza esclusivo a lungo termine con Fanatics e che mette mano sui vari articoli da collezione: figurine, carte e giochi di carte.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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