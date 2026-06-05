Addio tossicità su FC 26 | ecco come funziona la nuova regola sull’abbandono in pareggio

Il 5 giugno EA Sports ha annunciato una nuova regola in FC 26 per eliminare l'abbandono in pareggio. La modifica mira a ridurre comportamenti tossici tra i giocatori, che spesso abbandonavano le partite in situazioni di parità. La regola prevede che, in caso di pareggio, i giocatori non possano uscire immediatamente dalla partita e devono attendere la conclusione. La novità è stata accolta con entusiasmo dalla community di Ultimate Team.

C’è una data che i giocatori di Ultimate Team ricorderanno a lungo: venerdì 5 giugno. Con un annuncio a sorpresa che sta facendo esultare l’intera community mondiale, EA Sports ha finalmente deciso di dichiarare guerra a uno dei comportamenti più tossici, frustranti e storici del gioco. Attrapetto un comunicato ufficiale, gli sviluppatori hanno confermato la modifica immediata dell’assegnazione della vittoria nel caso in cui l’avversario decida di abbandonare la partita o disconnettersi mentre il risultato è ancora in parità. Scopriamo la nuova regola e le condizioni esatte per ottenere i tre punti. ADDIO TOSSICITÀ: COSA CAMBIA NELLE DISCONNESSIONI. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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