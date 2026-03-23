FC 26 arriva la Patch 1.51 | addio bug delle scarpe uguali e filtri SBC corretti! Ecco tutte le novità

EA Sports ha ufficializzato l’arrivo dell’aggiornamento 1.5.1 per EA SPORTS FC 26 su tutte le piattaforme. Non si tratta di una rivoluzione del gameplay, ma di un intervento mirato che va a correggere alcuni dei glitch più fastidiosi segnalati dalla community, migliorando l’esperienza sia in Ultimate Team che nella Carriera. EA SPORTS FC 26 v1.5.1 is dropping soon for all versions of FC 26. Full TU notes have been posted on the EASFC Tracker. https:t.coDSQAZnGc0w Chi passa ore a completare le Sfide Creazione Rosa (come i Pick 85+ o i Garantiti FOF) apprezzerà molto questa correzione: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva la Patch 1.5.1: addio bug delle scarpe uguali e filtri SBC corretti! Ecco tutte le novità

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