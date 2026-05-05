Da mercoledì 6 maggio alle 21:30 torna su Real Time il programma “Turisti per case”, condotto da Zorzi, Di Filippo e Torre. Il format combina visite di immobili e valutazioni dell’ospitalità offerta agli ospiti. La trasmissione si concentra sulla verifica delle modalità di accoglienza turistica in diverse strutture italiane, analizzando anche la nuova regola del “Super Top”. La programmazione si svolge sul canale 31, in prima serata.

Da mercoledì 6 maggio torna in prima serata su Real Time (canale 31, alle 21:30) “Turisti per case “, il format che ibrida la visita immobiliare con l’analisi dell’accoglienza turistica. E siccome “squadra che vince non si cambia”, al timone del programma ritroviamo il trio composto da Ida Di Filippo e Gianluca Torre, agenti immobiliari divenuti volti noti grazie a “Casa a prima vista”, affiancati da Tommaso Zorzi, ormai rodato nel settore dell’ospitalità televisiva con “ Cortesie per gli ospiti”. L’obiettivo della trasmissione resta viaggiare lungo la penisola per mappare le strutture ricettive più originali e valutare la capacità dei proprietari (gli host) di offrire un soggiorno completo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Turisti per case” torna in onda su Real Time: Zorzi, Di Filippo e Torre testano l’ospitalità italiana. Come funziona la nuova regola del “Super Top”

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