Da maggio 2026, il motore di ricerca più diffuso ha deciso di abbandonare la tradizionale barra di ricerca a sfondo bianco, che da oltre due decenni accompagnava gli utenti nelle loro ricerche online. La modifica riguarda l’aspetto e la disposizione dell’interfaccia, che ora si presenta in modo diverso rispetto al passato, con un nuovo layout e funzionalità aggiornate. La novità interessa milioni di utilizzatori che, fino a poco tempo fa, si affidavano alla classica barra con le parole chiave e i link blu.

Roma, 22 maggio 2026 – A suo modo si tratta di una grande rivoluzione. Già, perché per oltre vent’anni, siamo stati abituati a utilizzarla così, praticamente identica: una barra bianca, poche parole chiave e milioni di link blu. Ora però Google ha deciso di cambiare tutto. Durante il Google IO 2026, il colosso di Mountain View ha annunciato quella che i dirigenti definiscono “ la più grande trasformazione della Search box in 25 anni”. Google e la più grande trasformazione in 25 anni. La nuova barra di ricerca non sarà più pensata per digitare parole secche come “ristorante Milano” o “meteo Roma”. Intanto sarà più grande e poi diventerà una sorta di chat intelligente alimentata da Gemini 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Google dice addio alla vecchia barra di ricerca: cosa cambierà

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