Addio al re degli slalom | muore Augusto Cesari icona dei motori

Augusto Cesari, noto come il re degli slalom, è morto all’età di 78 anni. Durante la sua carriera ha vinto nove titoli italiani di specialità. Le sue vittorie sono state ottenute con auto sportive di marca italiana, tra cui modelli di piccole cilindrate e vetture da rally. Nato a Gattinara, Cesari si è affermato come pilota di livello internazionale, gareggiando in numerose competizioni europee.

Quali auto hanno permesso a Cesari di vincere nove titoli italiani? Come ha fatto un pilota di Gattinara a diventare un'icona internazionale? Perché i suoi funerali si sono svolti in Romania nonostante le radici? Quali record straordinari ha stabilito con la Lancia Delta S4??? In Breve Funerali celebrati mercoledì 3 giugno in Romania dopo la morte a 83 anni. Nove titoli italiani vinti tra gli anni Ottanta e Novanta. Cinque successi con Lancia Delta S4 e tre con Osella Pa9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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