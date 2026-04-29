Addio al Maestro dei telai | scompare Serafino Tomi icona del ciclismo

È deceduto a Viterbo Serafino Tomi, maestro telaista nato nell’ottobre 1940. La sua attività artigianale ha prodotto telai per biciclette che sono stati esportati anche negli Stati Uniti. La sua presenza nel mondo del ciclismo si è fatta notare per la lavorazione artigianale e la cura nei dettagli. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel settore della produzione di telai su misura.

? Cosa sapere Scompare a Viterbo Serafino Tomi, maestro telaista nato l'11 marzo 1940.. La sua attività ha esportato telai artigianali verso il mercato statunitense.. L’addio a Serafino Tomi, figura storica del ciclismo viterbese, avviene all’età di 86 anni lasciando un vuoto profondo tra le strade e le officine della provincia. Il maestro artigiano, nato l’11 marzo 1940, è venuto a mancare lasciando in eredità una tradizione tecnica che ha attraversato i decenni partendo da San Martino al Cimino fino a raggiungere mercati internazionali. La scomparsa del professionista, che ha iniziato la sua carriera nei primi anni settanta con una piccola bottega a Viterbo, segna la fine di un’epoca per il settore delle due ruote.🔗 Leggi su Ameve.eu

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