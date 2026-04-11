Slalom Giarre–Milo al via la 25ª edizione | il 18 e 19 aprile torna lo spettacolo dei motori

È stata annunciata la partenza della 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, che si terrà nel fine settimana del 18 e 19 aprile. L’evento rappresenta il primo appuntamento importante per gli appassionati di motorsport nella provincia di Catania e coinvolge diverse squadre e piloti che si preparano a sfidarsi lungo il percorso. La manifestazione si svolgerà in due giornate, con numerosi partecipanti attesi da tutta la regione.

Tutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione automobilistica in provincia di Catania. Due giorni all’insegna dello sport, della tecnica e dell’adrenalina lungo lo storico tracciato di circa 3. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lo spettacolo della 1000 Miglia, lo stile Liberty cornice dei motori: al Tettuccio un intreccio unicoMontecatini, 21 marzo 2026 – La città attende 150mila persone il 10 giugno per assistere all’arrivo della 1000 Miglia. NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleIl circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival. Temi più discussi: Il Trofeo d'Italia approda il 18 e 19 aprile al 25° Slalom Giarre–Milo; Slalom Giarre Milo, il 18 e 19 aprile torna la sfida sull’Etna; Motori, Slalom Giarre–Milo, il 18 e 19 aprile la 25ª edizione; La 25ª edizione dello slalom Giarre–Milo: adrenalina, tecnica e spettacolo alle pendici dell'Etna. Slalom Giarre–Milo, al via la 25ª edizione: il 18 e 19 aprile torna lo spettacolo dei motoriTutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione automobilistica in provincia di Catania. Due giorni all ... ienesiciliane.it Motori, Slalom Giarre–Milo, il 18 e 19 aprile la 25ª edizioneÈ in programma per sabato 18 e domenica 19 aprile la venticinquesima edizione dello Slalom Giarre–Milo, appuntamento che inaugura la stagione ... canalesicilia.it Slalom Giarre–Milo, al via la 25ª edizione: il 18 e 19 aprile torna lo spettacolo dei motori Tutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione automobilistica in pr - facebook.com facebook