È deceduto a 75 anni Sebastiano Cevoli, noto come il comandante e imprenditore del settore turistico riminese. Cevoli era alla guida di motonavi come la BellaRimini e la Lady Cristina, contribuendo allo sviluppo del turismo locale. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura chiave nel settore, considerato un pioniere nel campo delle motonavi turistiche. La notizia è stata confermata ieri, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il comandante non c’è più. Con lui se ne va un altro pezzo di storia del turismo riminese. È venuto a mancare l’altro ieri a 75 anni Sebastiano Cevoli, l’armatore e l’anima della BellaRimini, della Lady Cristina e di altre motonavi. Era malato da tempo Cevoli, che ha trascorso gli ultimi giorni ricoverato in ospedale. Eppure, nonostante l’età e i problemi di salute degli ultimi anni, "quando poteva usciva sempre volentieri con noi in mare", racconta Matteo Cevoli, uno dei due figli, che ha preso il timone della Bella Rimini da qualche anno. Sebastiano, per tutti ’Franco’ – così lo chiamavano i colleghi e i pescatori – ha passato l’intera vita in mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al comandante. Si è spento a 75 anni Cevoli, il ’signore’ delle motonavi: "Un pioniere del turismo"

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