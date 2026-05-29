L’addio ad Alessandro Crucianelli | Il pioniere del turismo in città

Notizia in breve

È morto Alessandro Crucianelli, considerato un pioniere del turismo locale. Ha dedicato tutta la vita al suo lavoro, dimostrando passione e impegno. Descritto come una persona discreta e buona, ha comunque avuto un ruolo importante nel settore e nel tessuto territoriale. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama turistico della città. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone che lo conoscevano.