L’addio ad Alessandro Crucianelli | Il pioniere del turismo in città
È morto Alessandro Crucianelli, considerato un pioniere del turismo locale. Ha dedicato tutta la vita al suo lavoro, dimostrando passione e impegno. Descritto come una persona discreta e buona, ha comunque avuto un ruolo importante nel settore e nel tessuto territoriale. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama turistico della città. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone che lo conoscevano.
"Ha amato il suo lavoro per tutta la vita. Era un uomo buono, discreto, ma allo stesso tempo molto incisivo nella realtà territoriale. Aveva una marcia in più". Anna Maria Augello ricorda così il marito Alessandro Crucianelli, pioniere del turismo a Macerata e nella regione. Se n’è andato mercoledì pomeriggio a 76 anni per un arresto cardiaco, prima di essere sottoposto a un intervento a Villa Igea, ad Ancona. L’ultimo saluto è stato fissato per oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Croce. Tantissime persone ieri si sono strette alla moglie, alla figlia Silvia e al fratello Dario nella casa funeraria della Croce Verde a Sforzacosta. Titolare della C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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