Sir Alex Younger, ex capo del MI6, è deceduto. Durante la sua guida, ha portato innovazioni nel settore dello spionaggio, affrontando anche la sfida personale della dislessia. Sotto la sua direzione, il servizio ha adottato metodi più moderni e meno incentrati su stereotipi come quello di James Bond. La sua gestione ha segnato una svolta, puntando su tecnologie avanzate e strategie più flessibili.

Come ha trasformato il MI6 superando la sfida della dislessia? Perché lo spionaggio moderno si allontana dal modello di James Bond? Quali pericoli hanno individuato le sue analisi sulle minacce ibride? Come può l'intelligence proteggere le democrazie senza diventare un'autocrazia??? In Breve Esperienza trentennale tra Balcani, Vienna, Dubai e Afghanistan prima della guida del MI6 Gestione della dislessia tramite discorsi preregistrati per evitare errori mediatici uffic . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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