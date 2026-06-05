Addio a ' Barbana' storico tifoso del Pisa e volontario antincendio

Notizia in breve

Pier Carlo De Victoriis, noto come 'Barbana', è stato trovato morto a 61 anni. Era un tifoso del Pisa e volontario antincendio. La notizia ha suscitato dolore tra amici e residenti. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. La comunità si stringe intorno al ricordo di una persona conosciuta per il suo impegno e passione.