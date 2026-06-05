Addio a ' Barbana' storico tifoso del Pisa e volontario antincendio
Pier Carlo De Victoriis, noto come 'Barbana', è stato trovato morto a 61 anni. Era un tifoso del Pisa e volontario antincendio. La notizia ha suscitato dolore tra amici e residenti. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. La comunità si stringe intorno al ricordo di una persona conosciuta per il suo impegno e passione.
Triste annuncio per la comunità cascinese e non solo. E' scomparso a 61 anni Pier Carlo De Victoriis, 'Barbana', conosciuto tifoso del Pisa e volontario antincendio. A lui è stato rivolto un pensiero anche dal sindaco di Cascina, Michelangelo Betti: "Lascia un vuoto improvviso e grande. Inviamo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Muore d’infarto a 36 anni. Addio ad Alessandro, volontario e grande tifosoIeri mattina, nella chiesa di Valdibrana, si sono riunite circa cento persone per l’ultimo saluto ad Alessandro Pareschi, un giovane di 36 anni morto...
Leggi anche: San Vincenzo piange Alessandro Buti: addio allo storico volontario