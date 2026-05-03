Ieri mattina, nella chiesa di Valdibrana, si sono riunite circa cento persone per l’ultimo saluto ad Alessandro Pareschi, un giovane di 36 anni morto improvvisamente per un infarto mercoledì 29 aprile alle prime ore del mattino. La notizia ha raggiunto amici e conoscenti, che si sono stretti attorno alla famiglia in questa occasione. Alessandro era noto come volontario e grande tifoso del suo club di calcio.

Pistoia, 3 maggio 2026 – Alla Chiesa di Valdibrana, ieri mattina, si sono presentati in un centinaio, fra amici e conoscenti, per dare l’ultimo saluto ad Alessandro Pareschi, tragicamente scomparso attorno alle 6 di mercoledì 29 aprile. Nato a Porretta Terme ma residente da sempre a Pistoia, in zona Stadio, Alessandro a luglio avrebbe compiuto 36 anni. Fatale l’infarto che lo ha colpito dopo circa 10 giorni passati in coma, dopo essere stato ricoverato dal 15 aprile - inizialmente in terapia intensiva, per poi essere spostato di reparto - presso il San Jacopo. “E’ finito in ospedale per un virus e soffriva di diabete - raccontano gli amici Peter, Matteo, Stefano, Diego e Andrea, che lo hanno assistito fino alla fine - Dopo essersi risvegliato dal coma, le sue condizioni sembravano in miglioramento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore d’infarto a 36 anni. Addio ad Alessandro, volontario e grande tifoso

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