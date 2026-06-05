Anthony Head è deceduto all’età di 72 anni. L’attore britannico, noto per aver interpretato personaggi in serie come Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso, lascia un vuoto nel mondo della televisione internazionale. La sua carriera include anche ruoli in Merlin e Little Britain. La notizia della scomparsa è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il mondo della televisione internazionale piange la scomparsa di Anthony Head. L'attore britannico, amatissimo dal pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Buffy l'ammazzavampiri, Ted Lasso, Merlin e Little Britain, è morto all'età di 72 anni. A dare la notizia sono state le figlie Emily e Daisy Head, entrambe attrici, che hanno annunciato la scomparsa del padre con una dichiarazione diffusa poi dalla BBC. L'attore si è spento serenamente a causa di complicazioni legate a una polmonite, circondato dall'affetto della sua famiglia. Il commosso messaggio delle figlie. Nel comunicato, Emily e Daisy Head hanno ricordato il padre con parole cariche di emozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Anthony Head. Fu volto Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso

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