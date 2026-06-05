adamant primi sondaggi campori e giunta nella lista

A tre settimane dalla salvezza, l’Adamant ha già definito la nuova direzione sportiva. Nei primi sondaggi, Campori e Giunta sono stati inseriti nella lista dei candidati. Le ufficialità ufficiali ancora non sono arrivate, ma l’organizzazione ha scelto i nomi chiave per avviare il prossimo ciclo tecnico. La decisione si basa su analisi interne e primi risultati dei sondaggi, senza ulteriori comunicazioni pubbliche al momento.

A tre settimane dalla salvezza, nonostante le ufficialità tardino ad arrivare, l’Adamant ha in pratica già definito l’assetto della direzione sportiva che dovrà dare il via ad un nuovo ciclo tecnico. Gianluca Mannucchi sarà gm e direttore sportivo, Simone Bianchi siederà sulla panchina. Il coach pavese ha trascinato Piombino ai play-in disputando una buonissima seconda metà di stagione, ed è probabile che chiederà alla società di portarsi con sé qualche pedina che tanto bene ha fatto con lui in riva al Tirreno. Al momento si tratta solo di prime voci, di trattative concrete non ce ne sono, ma qualcosa inizia comunque a muoversi: i due nomi più gettonati sono quelli di Luca Campori e Simone Giunta, rispettivamente guardiaala e playmaker, entrambi oltre la doppia cifra di media per punti segnati nell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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