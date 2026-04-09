È iniziato ieri a Pavia il processo legato alla cosiddetta “Congiura di Sant’Andrea”, con i primi testimoni chiamati a deporre in aula. L’udienza riguarda un procedimento per corruzione coinvolgente membri della giunta di Vigevano. Durante la giornata sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno fornito le loro testimonianze, mentre il dibattimento prosegue con l’esame di altri testimoni e la discussione delle prove.

Pavia, 9 aprile 2026 – Testimoni in aula ieri in tribunale a Pavia al dibattimento per due presunti casi di corruzione a Vigevano, processo che vede alla sbarra il sindaco della città lomellina Andrea Ceffa, l’ ex europarlamentare Angelo Ciocca, l’imprenditore Alberto Righini, oltre all’ex-consigliera comunale di maggioranza Roberta Giacometti e gli ex-dirigenti di Asm Vigevano Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri. Precedentemente era stata definita la posizione di Alice Andrighetti, che aveva optato per essere giudicata con rito abbreviato ed era stata condannata alla pena di un anno di reclusione, mentre l’ ex-amministratrice unica di Asm Holding Veronica Passarella aveva patteggiato un anno e 10 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Congiura di Sant’Andrea”, al via il processo per corruzione nella giunta di Vigevano: in aula i primi testimoni

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Temi più discussi: Congiura di Sant’Andrea, al via il processo per corruzione nella giunta di Vigevano: in aula i primi testimoni; Corruzione a Vigevano, via al processo: imputati l’ex europarlamentare Ciocca e il sindaco Ceffa; Ceffa alla sbarra, primi testimoni; Processo al sindaco Ceffa, in aula politici e carabinieri.

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Nel caso legato alla “Congiura di Sant’Andrea” coinvolto anche l’ex europarlamentare leghista Ciocca per tentata corruzione ift.tt/nEcHao5 x.com

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