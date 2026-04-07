Calciomercato Juve Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco | partiti i primi sondaggi!

La Juventus ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante e ha preso in considerazione Darwin Nunez come possibile rinforzo. Sono stati inviati i primi sondaggi per valutare la disponibilità del giocatore e avviare eventuali trattative. La dirigenza bianconera sta lavorando su diversi fronti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.