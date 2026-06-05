Ad Aversa la terza festa provinciale dell' associaziona nazionale Partigiani d' Italia

Ad Aversa si tiene domenica 7 giugno la terza Festa Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. La manifestazione si svolge in piazza Don Peppe Diana e vede il patrocinio del Comune. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale di Caserta dell’Anpi. La piazza ospiterà attività e incontri legati alla storia dell’associazione e al ricordo delle vicende partigiane. La festa coinvolge cittadini e volontari della zona.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – Comitato Provinciale di Caserta organizza la Terza Festa Provinciale Anpi Caserta, in programma domenica 7 giugno ad Aversa, in piazza Don Peppe Diana, con il patrocinio del Comune di Aversa.L'edizione 2026, dal titolo "Percorsi Antifascisti", sarà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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