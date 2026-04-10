Nazionale Silvio Baldini ad interim come ct dell’Italia allenatore dell’Under 21 in panchina contro Lussemburgo e Grecia

Dopo l'eliminazione dalla qualificazione ai prossimi Mondiali e l'addio di Gennaro Gattuso, il tecnico dell'Under 21 è stato nominato come commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. La sua prima esperienza sulla panchina azzurra sarà nelle due partite contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. La scelta si è resa necessaria in seguito alle recenti vicende legate alla selezione nazionale.

Dopo la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali ed il conseguente addio a Gennaro Gattuso, sarà l'attuale tecnico dell'Under 21 a sedersi sulla panchina della Nazionale maggiore mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno contro la Grecia. In pole position, come ruolo di ct u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, Silvio Baldini ad interim come ct dell’Italia, allenatore dell’Under 21 in panchina contro Lussemburgo e Grecia Nazionale, ipotesi Baldini come ct ad interim: potrebbe esordire contro la Grecia a giugnoIl terremoto che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano ha raggiunto nelle ultime ore un punto di non ritorno, delineando uno scenario di... Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugno con Lussemburgo e GreciaIl tecnico dell'Under 21 guiderà la Nazionale A nelle amichevoli del 3 e del 7 giugno ROMA - In attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto... Temi più discussi: Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Silvio Baldini CT dell'Italia per le amichevoli di giugno, è la scelta più giusta possibile; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Gli Azzurrini vincono ancora: 4-0 alla Svezia. Baldini: Il calcio premia chi ci mette il cuore. Silvio Baldini sarà l’allenatore ad interim dell’Italia maschile di calcioSilvio Baldini, l’allenatore della Nazionale maschile di calcio Under 21 dell’Italia, sarà temporaneamente anche allenatore della Nazionale maggiore, rimasta senza allenatore dopo le dimissioni di Gen ... ilpost.it Silvio Baldini ct ad interim: «Guiderà l’Italia nelle due amichevoli di giugno»A giugno l'Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell'Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale mer ... unionesarda.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/nazionale-silvio-baldini-guidera-azzurri-test-match-lussemburgo-e-grecia-AIuGWyQC - facebook.com facebook UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com