Forza Italia Rosaria Tassinari assume la guida provinciale | nomina a interim dopo il Consiglio nazionale

Forza Italia ha annunciato che Rosaria Tassinari ricoprirà temporaneamente il ruolo di coordinatrice provinciale a Forlì-Cesena. La nomina arriva dopo l'approvazione del Consiglio nazionale e riguarda l'assetto dei vertici locali del partito. Tassinari prende il posto di un precedente incarico e si occuperà di seguire le attività e le dinamiche del partito nel territorio fino a nuove decisioni.

Nuovo assetto ai vertici di Forza Italia per il territorio di Forlì-Cesena. Il partito azzurro ha comunicato ufficialmente che, a seguito della ratifica del coordinamento del Consiglio nazionale, il mandato di coordinatore provinciale è stato affidato a interim a Rosaria Tassinari.Abbonati alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Verso il referendum, Rosaria Tassinari guida il "Treno per il Sì" a Bologna: flash mob e confronto con la genteCosì Tassinari: "Chi ostacola questa riforma sta propinando da giorni contenuti contrari alla verità dei fatti. Forza Italia, Sarno capogruppo in Consiglio provincialeTempo di lettura: 2 minuti I tre consiglieri provinciali eletti nella lista ‘Hirpinia Libera’, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, si sono... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forza Italia Forlì-Cesena: l’incarico di coordinatore provinciale affidato ad interim a Rosaria Tassinari; CERVIA: Amministrative, per il centrodestra il candidato è Marco DeLorenzi; Elezioni a Cervia, debutta ufficialmente Delorenzi: C'è voglia di cambiamento; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: FORZA ITALIA. TASSINARI: ATTACCHI A MARINA BERLUSCONI GRAVI E INACCETTABILI, PIENA SOLIDARIETÀ. Forza Italia in visita alla Caviro di FaenzaForza Italia è e sarà sempre al fianco delle imprese che generano lavoro e sviluppo, ha dichiarato Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale ... ravennanotizie.it Forza Italia sul ’Freccia’ per il Sì: Referendum che parla ai cittadiniAnche Forza Italia Ferrara ha partecipato oggi all’iniziativa nazionale Frecce per il Sì, promossa nell’ambito della campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Dal territorio ferrarese – ... ilrestodelcarlino.it Il deputato di Forza Italia: «Ok a una manovra moderatamente espansiva, in settori ben definiti, senza esagerare nella creazione di nuovo debito pubblico, e soprattutto inserita in un progetto più articolato e globale» - facebook.com facebook Supermedia YouTrend, Forza Italia all’8,3%: minimo da due anni Ogni settimana YouTrend elabora per #SkyInsider la Supermedia, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani x.com