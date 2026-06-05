Acqua per la vita portare il bene primario dove manca | iniziativa del Lions Club Ceglie Messapica

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lions Club Ceglie Messapica ha avviato una raccolta fondi il 22 aprile, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, per il progetto “Acqua per la vita”. L’iniziativa riguarda la circoscrizione D del distretto 108AB e mira a portare acqua potabile in aree prive di accesso. Il progetto, attivo dal 2008 a livello nazionale, si propone di sostenere interventi concreti per il miglioramento delle condizioni di vita.

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CEGLIE MESSAPICA - Il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento ha lanciato il 22 aprile nella circoscrizione D del distretto 108AB, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, una raccolta fondi per il service “Acqua per la vita”, che nato nel 2008 a livello nazionale, sostiene concretamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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