Acqua per la vita portare il bene primario dove manca | iniziativa del Lions Club Ceglie Messapica
Il Lions Club Ceglie Messapica ha avviato una raccolta fondi il 22 aprile, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, per il progetto “Acqua per la vita”. L’iniziativa riguarda la circoscrizione D del distretto 108AB e mira a portare acqua potabile in aree prive di accesso. Il progetto, attivo dal 2008 a livello nazionale, si propone di sostenere interventi concreti per il miglioramento delle condizioni di vita.
CEGLIE MESSAPICA - Il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento ha lanciato il 22 aprile nella circoscrizione D del distretto 108AB, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, una raccolta fondi per il service “Acqua per la vita”, che nato nel 2008 a livello nazionale, sostiene concretamente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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