Di seguito il comunicato: Ceglie Messapica ospiterà una nuova tappa del progetto “Scuola Popolare Antimafia”, promosso da LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – e dalla Fondazione “Stefano Fumarulo”, con un incontro dedicato al tema della comunicazione digitale e della propaganda mafiosa sui social network. L’appuntamento è in programma giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18.30 presso il Laboratorio Urbano, in via S. Paolo della Croce a Ceglie Messapica. L’incontro, dal titolo “La propaganda delle mafie sui social network. Riflessione su immaginario virtuale e contrasto alla criminalità organizzata”, offrirà un momento di approfondimento e confronto sui nuovi linguaggi utilizzati dalle organizzazioni criminali per influenzare soprattutto le giovani generazioni attraverso piattaforme digitali, social media e contenuti online. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Comunicazione digitale e propaganda mafiosa social: convegno a Ceglie Messapica Iniziativa di Libera e fondazione "Stefano Fumarulo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ceglie Messapica: allarme dopo l’attacco di cani a un ciclistaNelle campagne di Ceglie Messapica, un ciclista è stato ferito gravemente da un branco di cani.

Ceglie Messapica: il ritorno di Danilo Dolci tra lotta e sogniSabato 18 aprile alle 21:30, il locale Retroscena a Ceglie Messapica ospiterà un evento che ripercorre momenti significativi della storia.