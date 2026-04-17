Pensare la sanità | il Lions Club Colico promuove il dibattito sul futuro del bene comune

Il Lions Club Colico ha avviato un'iniziativa per discutere del futuro del sistema sanitario. L'obiettivo è coinvolgere la comunità in un confronto aperto su uno dei servizi fondamentali per il benessere collettivo. L'iniziativa si inserisce in un momento di cambiamenti significativi nel settore assistenziale, con l'intento di approfondire le tematiche legate alla gestione e alla tutela della salute pubblica.

In un’epoca di grandi trasformazioni per il sistema assistenziale, il Lions Club Colico scende in campo per stimolare una riflessione profonda e partecipata su uno dei pilastri della nostra società: la salute. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18, presso la sede della Banca Bps di Colico, si terrà.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate “Occhio ai bimbi”, il Lions Club di Narni promuove la prevenzione contro l’ambliopiaIl service promosso dal sodalizio ha permesso a moltissimi bambini di effettuare uno screening gratuito per verificare l’eventuale presenza della... Leggi anche: Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana promuove l’evento “La gentilezza come valore che costruisce l’umanità” Contenuti di approfondimento Pensare la sanità: il Lions Club Colico promuove il dibattito sul futuro del bene comuneIn un’epoca di grandi trasformazioni per il sistema assistenziale, il Lions Club Colico scende in campo per stimolare una riflessione profonda e partecipata su uno dei pilastri della nostra società: ... leccotoday.it Banco Alimentare, Lions e volontari uniti per sostenere il centro La Tenda del Rione SanitàNell’ambito del Service a cui ha aderito il Distretto 108YA, governatore Giuseppe Naim, la Zona 1, sotto la guida della presidente Rossella Fasulo, rinnova e rafforza il proprio impegno a favore delle ... ilmattino.it