Acqua non potabile Talete aumenta il cloro e torna all' antico | Si possono utilizzare le fontane pubbliche

Talete ha aumentato la quantità di cloro nell'acqua di alcune fontane pubbliche dopo aver ricevuto comunicazioni dalle autorità sanitarie sulla non conformità microbiologica temporanea. La società ha dichiarato di aver avviato subito le procedure necessarie e di aver ripristinato l’utilizzo delle fontane pubbliche. La non conformità riguarda specificamente una fontana in via Carlo Cattaneo, gestita dalla rete “Centro 480”.

“In merito alla comunicazione ricevuta dalle autorità sanitarie riguardante la non conformità microbiologica temporanea rilevata presso la fontana pubblica di Via Carlo Cattaneo (Rete “Centro 480”), Talete comunica di aver attivato immediatamente, già nella stessa giornata di ieri 4 giugno, tutti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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