Sondrio | perchè le fontane pubbliche sono ancora quasi tutte chiuse?
A primavera inoltrata, molte fontane pubbliche di Sondrio rimangono ancora chiuse e prive di acqua, nonostante la stagione abbia ormai portato temperature più miti. La maggior parte di queste fontane, che di solito sono funzionanti in questo periodo, risultano inattive da settimane. La loro chiusura riguarda principalmente motivi legati a interventi di manutenzione o a questioni di sicurezza, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali in merito.
Siamo ormai a primavera inoltrata, ma la maggior parte delle fontane pubbliche di Sondrio è ancora chiusa e senz'acqua.Una situazione segnalata da una cittadina del capoluogo che sollecita l'amministrazione comunale a porre rimedio a una condizione che ritiene “poco decorosa per la nostra città”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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