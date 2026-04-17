La Asl | L' acqua torna potabile a Pescara e in provincia fanno eccezione alcune zone di Spoltore

L'acqua torna a essere potabile in gran parte del territorio pescarese dopo un intervento sulla condotta “Giardino”. La Asl ha comunicato che le verifiche hanno dato esito positivo, consentendo la riabilitazione del servizio in molte zone. Tuttavia, alcune aree di Spoltore restano escluse dall'intervento e continuano a ricevere acqua non potabile. La situazione si riferisce alle condizioni di distribuzione e controllo della rete idrica locale.

Torna potabile l’acqua in gran parte del territorio pescarese dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”. A comunicarlo è la Asl di Pescara, che ha reso noto sui canali social l’esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati dopo il ripristino dell’erogazione idrica. In particolare.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Acqua non potabile: la Asl monitora Pescara e MontesilvanoI tecnici della Asl di Pescara sono attualmente impegnati in una serie di prelievi mirati per verificare la qualità dell’acqua nelle aree di... L'acqua resta non potabile a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant’Angelo. Via libera negli altri comuni del PescareseResta non potabile, al momento, l'acqua a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant’Angelo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Asl: Risultati sull'acqua entro 48 ore, fino a nuova comunicazione vietato l'uso per fini alimentari; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi; Ancora in corso le analisi sulla potabilità dell'acqua: centralini presi d'assalto, ecco cosa si può fare e cosa è sconsigliato; Asl Pescara. Acqua potabile: primi esiti definitivi in 8 Comuni. La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di SpoltoreValori conformi a Pescara, Montesilvano, Cepagatti e Città Sant’Angelo, mentre a Spoltore il via libera riguarda solo una parte del territorio comunale ... ilpescara.it Lavori su rete idrica, l'acqua torna potabile a Pescara e in provinciaTorna potabile l'acqua a Pescara, Montesilvano, Cepagatti, Città Sant'Angelo e. parzialmente, a Spoltore. (ANSA) ... ansa.it ULTIM'ORA La Asl: "L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore" La notizia: https://cityne.ws/f5y89 - facebook.com facebook