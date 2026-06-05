Achille Lauro parte da Rimini | domenica allo Stadio Neri debutta Comuni Immortali

Achille Lauro inizia il suo nuovo tour a Rimini, con il debutto di “Comuni Immortali” allo Stadio Romeo Neri. Lo spettacolo combina musica, moda e teatro, e si terrà domenica. L'artista ha già in programma un tour negli stadi nel 2027.

Rimini apre una nuova stagione live per Achille Lauro. Dal Romeo Neri parte uno spettacolo pensato in grande, che unisce musica, moda e teatro, con lo sguardo già puntato al tour stadi del 2027. Domenica 7 giugno la città alzerà il sipario su “Comuni Immortali”, il nuovo show live di Achille Lauro. Lo Stadio Romeo Neri ospiterà la prima data di un progetto che segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantautore romano. “Comuni Immortali” non è un semplice live. È pensato per gli stadi: un mix di musica e performance scenica che punta a trasformare il concerto in un’esperienza completa. Sul palco andrà apparirá tutta la visione estetica e la potenza creativa che hanno reso Lauro una delle figure più riconoscibili della musica italiana attuale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Achille Lauro intervistato a Domenica in da Mara Venier

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