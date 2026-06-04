Comuni Immortali | Achille Lauro inaugura a Rimini il tour estivo negli stadi

Dopo la “data zero” di Vasco Rossi, Rimini si conferma ancora una volta scenario privilegiato per i grandi eventi musicali di questa stagione estiva. Domenica 7 giugno, lo Stadio Romeo Neri ospita infatti l'anteprima del nuovo progetto live di Achille Lauro, intitolato "Comuni Immortali". Data. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Comuni Immortali - Achille Lauro | KARAOKE e BASE STRUMENTALE

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Il Disco Italia di questa settimana è Comuni Immortali di Achille Lauro Potete ascoltarla qui: shorturl.at/eojjL #discoitalia @AchilleIDOL x.com

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