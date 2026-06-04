Comuni Immortali | Achille Lauro inaugura a Rimini il tour estivo negli stadi
Achille Lauro ha inaugurato a Rimini il suo tour estivo negli stadi, dopo la data zero di Vasco Rossi. La città si conferma come sede privilegiata per grandi eventi musicali di questa stagione.
Dopo la “data zero” di Vasco Rossi, Rimini si conferma ancora una volta scenario privilegiato per i grandi eventi musicali di questa stagione estiva. Domenica 7 giugno, lo Stadio Romeo Neri ospita infatti l'anteprima del nuovo progetto live di Achille Lauro, intitolato "Comuni Immortali". Data. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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