Un uomo è rimasto nascosto in casa per cinque giorni, mentre i soccorritori tentavano di entrare. Durante la fase di salvataggio, lui ha assistito alla scena dalla finestra, tra la folla di curiosi che si era radunata all’esterno. I soccorritori hanno incontrato difficoltà a superare gli ostacoli fisici e la resistenza dell’uomo, che si era nascosto tra le suppellettili. La polizia ha sequestrato l’immobile per i controlli.

Come ha fatto l'uomo a nascondersi tra la folla dei curiosi?. Quali ostacoli hanno impedito ai soccorritori di entrare subito in casa?. Chi ha avvertito le forze dell'ordine dopo le grida della donna?. Quali reati specifici dovrà affrontare l'uomo dopo l'arresto?.? In Breve Segnalazione di un passante attiva il 112 dopo le grida della vittima.. Vigili del fuoco estraggono la donna da appartamento con doppia porta sbarrata.. Uomo di 34 anni arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti.. Sospettato identificato tra la folla di curiosi dopo cinque giorni di isolamento.. Un uomo di 34 anni arrestato ad Acerra dopo aver tenuto la compagna in casa per cinque giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acerra: sequestrata per 5 giorni, lui assiste al salvataggio

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