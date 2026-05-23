Alle 7.58 di questa mattina, un elicottero ha lasciato l’eliporto del Vaticano per portare il Papa ad Acerra, in visita alle comunità della “terra dei fuochi”. È la seconda volta in pochi giorni che il Pontefice si sposta in Campania. La visita si svolge in un contesto di attenzione alle problematiche ambientali e sociali della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Alle ore 7.58 di questa mattina, Papa Leone XIV è partito in elicottero dall’eliporto del Vaticano per recarsi in visita pastorale ad Acerra (Napoli) per incontrare le popolazioni della “terra dei fuochi”. “Stamattina Acerra diventa il centro. Abbiamo sofferto questa maledizione che va sotto il nome di Terra dei fuochi. E’ solo una cosa di cui si deve dire: ‘mai più, mai più’. Dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri”. Così don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e prete simbolo delle lotte per l’ambiente, raggiungendo la cattedrale di Acerra dove è atteso Papa Leone XIV per la sua visita nella Terra dei fuochi alla vigilia dell’anniversario della pubblicazione dell’enciclica “Laudato sì”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Papa ad Acerra: seconda volta in Campania in pochi giorni

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