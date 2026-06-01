Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Steffy senza essere notata ha assistito al bacio tra Bill e Luna, un fatto che l'ha non poco sconvolta. Nel frattempo Brooke e Ridge parleranno del ritorno a Los Angeles di Taylor e sul suo atteggiamento ostile nei confronti di Hope. RJ informerà i suoi genitori che Luna non è la figlia di Bill, poco dopo verranno raggiunti da Katie e anche lei scoprirà l'ultima novità. Intanto lo Spencer richiamerà la figlia di Poppy per averlo baciato dicendole che non dovrà mai più succedere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 1 giugno 2026: Steffy assiste al bacio tra Luna e Bill, lui rimprovera la Nozawa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beautiful Anticipazioni Dall’11 al 17 Maggio 2026: Luna bacia Bill e Steffy scopre troppo!

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 30 maggio al 5 giugno 2026: Luna prende in ostaggio SteffyNella settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2026, le puntate di Beautiful prevedono Luna che prende in ostaggio Steffy.

Temi più discussi: Beautiful, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno; Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla; Beautiful, le trame dal 1° al 7 giugno 2026; Beautiful, anticipazioni 1-7 giugno: Steffy rapita da Luna, Finn rischia di perdere tutto.

[SPOILER] Beautiful: anticipazioni dal 1° al 6 giugno! Steffy viene rapita da Luna reddit

#beautiful Beautiful, trame 1° giugno #anticipazioni #1giugno x.com

Beautiful, Forbidden Fruit, Racconto di una Notte e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° giugno 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, 1° giugno ... msn.com

Anticipazioni Beautiful, trame dal 1 al 7 giugno 2026Beautiful: anticipazioni dal 1 al 7 giugno 2026. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it