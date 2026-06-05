Acerra sequestra la compagna in casa per cinque giorni e osserva i carabinieri tra la folla
Un uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la compagna in casa per cinque giorni. Una chiamata al 112 ha permesso di liberare la donna, di 34 anni. Durante l’intervento, l’uomo ha osservato i carabinieri tra la folla che si era radunata. La donna ha denunciato di essere stata tenuta prigioniera per l’intera durata del periodo.
Una chiamata al 112 salva una 34enne che denuncia cinque giorni di prigionia. Il compagno osservava il blitz tra i curiosi: arrestato. Acerra, sono le 20.30 quando il silenzio della strada viene spezzato da urla disperate. Un passante le sente provenire da un appartamento al piano terra, nel centro di Acerra. Preoccupato compone il 112. Pochi minuti dopo, i carabinieri sono davanti all’abitazione. Ancora prima di avvicinarsi alla porta, sentono una voce femminile che implora aiuto. E’ disperata e chiede di essere liberata. All’interno una 34enne visibilmente sconvolta. Con la voce rotta dalla paura racconta di essere segregata in casa da 5 giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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