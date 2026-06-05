acerra sequestra la compagna in casa per cinque giorni e osserva i carabinieri tra la folla

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la compagna in casa per cinque giorni. Una chiamata al 112 ha permesso di liberare la donna, di 34 anni. Durante l’intervento, l’uomo ha osservato i carabinieri tra la folla che si era radunata. La donna ha denunciato di essere stata tenuta prigioniera per l’intera durata del periodo.