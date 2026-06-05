Acerra sequestra la compagna in casa per cinque giorni | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato ad Acerra dopo aver sequestrato la compagna in casa per cinque giorni. La donna è stata liberata dai carabinieri con l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Nessun dettaglio sulle condizioni della donna o sulle motivazioni del gesto. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna è stata liberata ad Acerra dai carabinieri con l’aiuto dei vigili del fuoco dopo una segnalazione al 112. L’uomo, che si era confuso tra residenti e curiosi per assistere all’intervento, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Una donna segregata in casa per cinque giorni, senza telefono e impossibilitata a chiedere aiuto. È quanto accaduto ad Acerra, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato nella serata di ieri grazie alla segnalazione di un passante che, poco dopo le 20.30, ha sentito le urla provenire da un appartamento al piano terra e ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Temi più discussi: Acerra, chiude la compagna in casa per 5 giorni: 34enne arrestato per sequestro di persona; Segrega in casa la compagna per cinque giorni, arrestato trentaquattrenne; Acerra, chiude la compagna in casa per 5 giorni poi si confonde tra folla all'arrivo carabinieri; Chiude la compagna in casa per 5 giorni, poi si nasconde tra la folla e osserva i carabinieri che la liberano: arrestato 34enne.

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