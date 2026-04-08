Ischia orrore in casa | picchia la compagna con il neonato tra le braccia arrestato 25enne

A Ischia, una donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il neonato di appena nove giorni. L’uomo, di 25 anni, è stato arrestato dopo aver colpito la compagna in casa. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto shock. La polizia ha intervenuto sul posto e ha portato a termine le operazioni di arresto.

Violenza inaudita a Ischia, dove una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena 9 giorni. Il 25enne, in preda ai fumi dell’alcol e accecato dalla gelosia, l’ha colpita con pugni e morsi, mettendo in pericolo anche il neonato. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei residenti. La vittima è riuscita a fuggire dall’abitazione e a trovare rifugio in una confraternita nelle vicinanze. Immediata la chiamata al 112, con l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei sanitari del 118. All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna presentava il volto gonfio e segni evidenti di morsi. I militari hanno raggiunto l’appartamento, bloccando e arrestando il 25enne, ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ischia, orrore in casa: picchia la compagna con il neonato tra le braccia, arrestato 25enne Ischia, picchia e morde la compagna con il neonato in braccio: arrestato 25enneUna scena di violenza domestica che si consuma dentro le mura di casa, con un neonato di appena nove giorni tra le braccia della madre. Ischia: arrestato un 25enne per la violenta aggressione alla compagna e al neonatoIschia: un uomo di 25 anni arrestato per aver aggredito la compagna e il figlio di soli 9 giorni.