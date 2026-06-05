Un uomo è stato denunciato ad Acerra dopo aver simulato un incidente con lo scopo di truffare. Dopo aver tentato di fuggire, è stato rintracciato dagli agenti. Durante i controlli, è risultato che guidava senza patente.

Fuggito dopo il presunto tentativo di truffa, è stato rintracciato dagli agenti e denunciato. Dagli accertamenti è emerso che guidava senza patente.. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un uomo, con precedenti di polizia, per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio. In particolare, un poliziotto della Sezione Polizia Stradale di Napoli, libero dal servizio, mentre transitava a bordo della propria autovettura lungo la SS 162 in direzione di Acerra, ha effettuato una manovra di sorpasso di un altro veicolo che procedeva a velocità particolarmente ridotta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Acerra, finge un incidente per la truffa dello specchietto: denunciato

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