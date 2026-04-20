Un uomo coinvolto in un caso di truffa, nota come la “truffa dello specchietto”, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri. L’indagato è stato sottoposto a misure cautelari dopo essere stato identificato come uno dei protagonisti di una serie di episodi in cui si fingevano vittime di incidenti stradali per ottenere denaro. L’attività investigativa è ancora in corso e l’indagine prosegue per chiarire altri eventuali coinvolgimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare personale (arresti domiciliari), emessa nei confronti di un soggetto trentenne, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di tentata estorsione. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Avellino. L’attività trae origine da una indagine condotta nei confronti del soggetto, già arrestato per altra causa, al termine della quale veniva identificato quale autore di una tentata estorsione, con il cosiddetto metodo della “truffa dello specchietto” in danno di due persone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpi con la “truffa dello specchietto”: indagato finisce ai domiciliari

Notizie correlate

Tentano la “truffa dello specchietto”, denunciati un uomo e una donnaAvrebbero tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, ma l’intervento della Polizia di Stato ha interrotto il piano.

Tenta la "truffa dello specchietto", ma l'autista è un poliziotto: denunciato 22enneSi è appostato lungo la circonvallazione di Catania per adocchiare l’auto da colpire con una caramella, in modo da simulare la rottura dello...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Truffa agli anziani con la tecnica del finto carabiniere: arrestato autore di diversi colpi; Biagio Izzo al Teatro Orfeo: risate e colpi di scena con L'arte della truffa; I vigili si mascherano per battere truffatori e abusivi. Blitz in centro: scattano denunce e sequestri; Altri guai per il truffatore di anziani già arrestato: riconosciuto responsabile di altri colpi, nuovo provvedimento.

Truffa agli anziani con la tecnica del finto carabiniere: arrestato autore di diversi colpiArrestato in flagranza il 27 marzo, l'uomo è stato raggiungo in carcere da un'ordinanza di custodia cautelare: l'inchiesta della squadra mobile della polizia ... rainews.it

Sms trappola e falsi lavori. Boom di truffe al cellulareUna ragazza ha perso 15mila euro, un 30enne 50mila, soldi in parte recuperati. Niente da fare invece per una coppia, che ha visto sparire 29mila euro. ilrestodelcarlino.it

Il padre, Antonio Sciorilli, ha confessato l'omicidio a colpi di accetta - facebook.com facebook

Domenica mattina in Louisiana un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco otto bambini, di cui sette erano suoi figli: poco dopo è stato ucciso in un inseguimento con la polizia x.com