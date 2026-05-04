Si fa sorpassare poi tenta truffa dello specchietto la denuncia

A Nocera Inferiore, due persone si sono fatte passare come autisti pronti a effettuare un sorpasso improvviso, per poi tentare la truffa dello specchietto. La vittima, però, ha evitato di cadere nel raggiro e ha deciso di denunciare l’accaduto sui social network, avvertendo così gli altri automobilisti della possibile trappola. La vicenda è stata condivisa con l’obiettivo di informare la comunità e prevenire ulteriori tentativi di truffa.

Tentano la truffa dello specchietto a Nocera Inferiore, la vittima non cade nel tranello e denuncia tutto sui social, avvertendo i cittadini.Il tentativoL'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da un suv bianco in via Napoli, ieri pomeriggio alle 15,30. A bordo tre persone. “Ha rallentato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Prima tenta la truffa dello specchietto, poi dopo la fuga "da film" prova a investire un poliziotto: 22enne in arrestoDurante l’inseguimento tra le vie del capoluogo il giovane truffatore avrebbe tentato di investire un agente. Versilia, truffa dello specchietto: tenta di imbrogliare un anziano sulla Sarzanese, arrestatoPIETRASANTA (LUCCA) – I carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato un 36enne per truffa in Versilia. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Si fa sorpassare poi tenta truffa dello specchietto, la denuncia; Francesco tenta un sorpasso in scooter, ma si schianta contro due veicoli e muore a 20 anni: era senza patente.