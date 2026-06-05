Un uomo è stato arrestato dopo aver trattenuto la compagna in casa per cinque giorni, impedendole di uscire e di comunicare con l’esterno. Durante questo periodo, le ha anche tolto il telefono cellulare. La donna è stata liberata dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. La vicenda è avvenuta in una località dell’area.

ACERRA (NAPOLI), 5 GIUGNO 2026 – Avrebbe segregato la compagna all’interno della propria abitazione per cinque giorni, impedendole qualsiasi contatto con l’esterno e privandola persino del telefono cellulare. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acerra con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 20.30 dopo la segnalazione di un passante che aveva udito delle grida di aiuto provenire da un appartamento al piano terra nel centro cittadino. Le urla e la richiesta di aiuto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno immediatamente percepito la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Acerra, chiude la compagna da sola in casa per cinque giorni. Arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acerra, sequestra la compagna in casa per cinque giorni e osserva i carabinieri tra la follaUn uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la compagna in casa per cinque giorni.

Leggi anche: Acerra, sequestra la compagna in casa per 5 giorni: arrestato 34enne. Si confonde tra i curiosi durante il blitz

Si parla di: Da domani chiudono le stazioni di Acerra e Casalnuovo; Acerra, sequestra la compagna in casa per cinque giorni e osserva i carabinieri tra la folla - Punto!.

Acerra, sequestra la compagna per 5 giorni: arrestato mentre assiste all’intervento dei carabinieriL’uomo è stato condotto in carcere e dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. cronachedellacampania.it