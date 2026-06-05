Acer Rimini chiude il bilancio in utile | gestiti quasi 2.500 alloggi Dati sulla morosità in calo

Acer Rimini ha approvato il bilancio 2025 durante una riunione degli enti. La società, che gestisce quasi 2.500 alloggi di edilizia pubblica, ha chiuso il bilancio in utile. I dati sulla morosità mostrano un calo rispetto agli anni precedenti. Il presidente ha sottolineato che l’attività principale riguarda la gestione e la manutenzione degli alloggi, seguendo le normative regionali.

La conferenza degli enti di Acer Rimini ha approvato all’unanimità il bilancio 2025 di Acer. L’attività caratteristica di Acer Rimini, di cui è presidente Tonino Bernabè, riguarda la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in osservanza alle normative regionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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