Acer Rimini chiude il bilancio in utile | gestiti quasi 2.500 alloggi Dati sulla morosità in calo

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Acer Rimini ha approvato il bilancio 2025 durante una riunione degli enti. La società, che gestisce quasi 2.500 alloggi di edilizia pubblica, ha chiuso il bilancio in utile. I dati sulla morosità mostrano un calo rispetto agli anni precedenti. Il presidente ha sottolineato che l’attività principale riguarda la gestione e la manutenzione degli alloggi, seguendo le normative regionali.

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La conferenza degli enti di Acer Rimini ha approvato all’unanimità il bilancio 2025 di Acer. L’attività caratteristica di Acer Rimini, di cui è presidente Tonino Bernabè, riguarda la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in osservanza alle normative regionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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