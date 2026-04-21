Acer Reggio Emilia non ha ancora assegnato circa il 20% degli alloggi popolari, secondo quanto comunicato da Forza Italia. In provincia di Reggio Emilia, i canoni non pagati ammontano a circa 15 milioni di euro, con tassi di morosità tra i più elevati della regione. La situazione evidenzia una percentuale significativa di alloggi non utilizzati e di mancati pagamenti legati alle abitazioni di edilizia sociale.

"Quasi il 20 % degli alloggi popolari di Acer Reggio Emilia non sono assegnati e in provincia di Reggio la morosità per canoni non pagati si avvicina ai 15 milioni di euro". Sono i dati snocciolati dal presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale Pietro Vignali (foto), a seguito dell’indagine che ha svolto sugli Erp in Emilia-Romagna. "I dati di Reggio balzano all’occhio come negativi rispetto a quasi tutte le altre realtà della regione – prosegue il capogruppo regionale forzista – Acer Reggio è il secondo peggiore ente per l’alto numero di alloggi non assegnati così come la provincia di Reggio è la seconda peggiore per l’alta morosità in rapporto al patrimonio netto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia inchioda Acer coi dati: "Non assegnato il 20% degli alloggi. Morosità tra le peggiori in regione"

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