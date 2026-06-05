Ace l’IA in lizza per diventare campione di ping pong

Notizia in breve

Un’intelligenza artificiale sviluppata da Sony AI si sta allenando per competere a livello professionale nel ping pong. Ace utilizza tecnologie avanzate di robotica per migliorare le sue capacità di gioco e si sta avvicinando a livelli elevati di competenza. La macchina è in fase di test per valutare le sue performance in partite ufficiali. Sono stati fatti progressi significativi nel suo sviluppo, che mira a raggiungere competenze di alto livello nel sport.