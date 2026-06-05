Ace l’IA in lizza per diventare campione di ping pong

Da lucascialo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’intelligenza artificiale sviluppata da Sony AI si sta allenando per competere a livello professionale nel ping pong. Ace utilizza tecnologie avanzate di robotica per migliorare le sue capacità di gioco e si sta avvicinando a livelli elevati di competenza. La macchina è in fase di test per valutare le sue performance in partite ufficiali. Sono stati fatti progressi significativi nel suo sviluppo, che mira a raggiungere competenze di alto livello nel sport.

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Sviluppato da Sony AI, Ace sfrutta avanzamenti nel campo della robotica per giocare a livello professionale, mostrando capacità emergenti Correva l’anno 1997: Garry Kasparov, l’allora campione del mondo di scacchi, mani sul volto, è perso nei suoi pensieri. Dall’altro lato della scacchiera, un avversario insolito: un computer chiamato Deep Blue. Di lì a poco, Kasparov è costretto ad arrendersi: Deep Blue diventa la prima Intelligenza Artificiale (IA) a battere un campione del mondo nel gioco degli scacchi. A quello straordinario exploit ne sono seguiti altri, come quello di AlphaGo nel gioco del go e, più di recente, di altre IA in videogiochi quali StarCraft II e Gran Turismo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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