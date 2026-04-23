Un video mostra un robot che gioca a ping pong, attirando l’attenzione di chi osserva. La scena suscita reazioni di disinteresse e scetticismo, con commenti che ne mettono in dubbio l’importanza. Il robot viene presentato come un campione, ma il pubblico rimane diffidente, considerando la scena più come una curiosità che come una vera innovazione. La discussione si concentra sulle capacità del robot e sul suo ruolo rispetto all’essere umano.

“Guarda questo video”. “E allora? Che è sta ’cosa?”. “Un robot campione di ping pong.”. “Mah.”. Il paper pubblicato da Nature su Ace, il robot di Sony AI che gioca a ping pong e batte sette campioni umani è più interessante da leggere, meno da guardare, perché uno lo vede, dice ok, e cerca un’altra cosa. Ancora non è perfetto, a aprile ha vinto 3 match su 5 contro gli elite players, mentre ha perso entrambi i match contro i professionisti, portandosi comunque anche contro di loro a casa 1 game su 7. Mayuka Taira, una campionessa che ha perso contro Ace a dicembre 2025, dice che il robot è imprevedibile e non mostra emozioni, quindi non puoi intuire se una certa palla gli darà fastidio (insomma come Jannik Sinner nel tennis).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ace gioca bene a ping pong, e allora? Smonta il mito del robot umanoide

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