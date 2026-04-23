Ping pong | il robot Ace sfida i campioni con riflessi sovrumani

Un robot chiamato Ace ha affrontato alcuni dei migliori giocatori di ping pong presso la sede di un’azienda tecnologica a Tokyo. Il braccio robotico si è dimostrato molto reattivo, con una latenza di soli 10 millisecondi, consentendo risposte rapide durante il gioco. La sfida ha attirato l’attenzione sulla capacità dei sistemi robotici di eseguire movimenti molto veloci e precisi, aprendo nuove possibilità nel settore della robotica applicata allo sport.

? Cosa sapere Il braccio robotico Ace ha sfidato i campioni di ping pong presso la Sony di Tokyo.. La latenza di 10 millisecondi apre nuovi scenari per l'autonomia dei sistemi fisici.. A Tokyo, presso la sede di Sony, il braccio robotico Ace ha dimostrato di poter competere con i migliori giocatori di ping pong al mondo, segnando un punto di svolta per l’autonomia dei sistemi fisici. La notizia, che trova risalto su una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, descrive un dispositivo a otto giunti capace di elaborare dati in tempo reale grazie a una rete di nove telecamere, superando i limiti della reazione umana nel gioco veloce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ping pong: il robot Ace sfida i campioni con riflessi sovrumani Notizie correlate Malnate: Riqualificazione parchi con sport e riuso, 12mila euro per ping pong e teqball accessibili a tutti.Malnate Rilancia i Parchi con Sport e Riuso: Tavoli da Ping Pong e Teqball per Tutti Malnate, provincia di Varese – Quattro parchi comunali si... Jannik Sinner è come il ping-pong: che dramma per Auger-AliassimeNulla da fare per Felix Auger-Aliassime, piegato da Jannik Sinner al quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ecco il robot campione di ping pong; Oltre il limite umano: Ace è il primo robot a sconfiggere atleti d’élite nel ping-pong. Il robot che gioca a ping pong meglio di te: guarda HITTER in azione!HITTER è un robot umanoide che gioca a Ping Pong e che è riuscito a reggere fino a 106 scambi consecutivi contro un avversario umano. Sorprende la capacità d'adattamento Il confine tra abilità umane e ... hwupgrade.it Il robot campione di ping pong gioca per il MITDotato di un braccio robotico multigiunto e attrezzato con telecamere ad alta velocità e un sistema di controllo predittivo, il tecnologico campione di ping pong sviluppato dal MIT può stimare ... quotidiano.net Oltre il limite umano: Ace è il primo robot a sconfiggere atleti d'élite nel ping-pong - facebook.com facebook TORNA IL TORNEO DI PING PONG AL CREOBICCE! Sei pronto/a a scendere in campo Sabato 18 aprile 14:30 – 17:30 Centro Civico Creobicce – Via 25 Aprile n.1 Aperto a ragazzi e ragazze 10–17 anni Per iscrizioni: Matilde – 388 430 6673 # x.com