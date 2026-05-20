Durante una visita ufficiale, i leader di Italia e India hanno annunciato il rafforzamento della collaborazione tra i due paesi, con l’obiettivo di portare l’interscambio commerciale a 20 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Sono stati firmati nuovi accordi che riguardano anche iniziative come la missione di pace nello Stretto di Hormuz e il rafforzamento del Corridoio economico India-Medio Oriente-Ue (Imec). Attualmente, il commercio tra i due paesi si attesta sui 14 miliardi di euro.

Dalla missione di pace nello Stretto di Hormuz al rafforzamento del Corridoio economico India-Medio Oriente-Ue (Imec), fino alla stipula di accordi destinati ad aumentare l’interscambio commerciale tra Italia e India dagli attuali 14 miliardi di euro a 20 miliardi entro i prossimi tre anni. È questo l’esito dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi, che in una nota congiunta hanno sottolineato come tra i due Paesi vi siano “possibilità illimitate di collaborazione”. Durante la conferenza stampa congiunta, Meloni ha spiegato che con il leader indiano “ci siamo posti l’obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale dagli attuali 14 miliardi fino a 20 miliardi di euro nei prossimi tre anni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni e Modi rafforzano il partenariato strategico tra Italia e India, annunciando anche accordi per aumentare l’interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro

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