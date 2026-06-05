Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato dopo i festeggiamenti in centro per la promozione in Serie A di una squadra di calcio locale. L'episodio è avvenuto durante la notte, poco dopo aver partecipato alla festa con un amico. Il giovane è stato colpito con un’arma da taglio e ora si trova in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell’aggressione.

Aveva deciso di assistere assieme ad un amico ai festeggiamenti in centro per la promozione in Serie A della squadra di calcio cittadina. Ma il ritorno verso casa nel quartiere San Fruttuoso ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 16enne, colpito da una coltellata vicino al cuore che gli ha perforato un polmone, in circostanze ancora da chiarire e su cui stanno indagando i carabinieri. Ora il ragazzo è fuori pericolo, ma se l’è vista brutta con il ricovero in Terapia intensiva all’ospedale San Gerardo. Il fatto è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 maggio. La vittima sarebbe uno studente dell’istituto superiore Mapelli di Monza, dove il 16enne frequenta il terzo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Accoltellato dopo la festa del Monza. Studente di 16 anni rischia la vita

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