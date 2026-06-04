Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al petto dopo aver partecipato ai festeggiamenti per la promozione in Serie A. L’aggressore, ancora sconosciuto, si sarebbe avvicinato e avrebbe sferrato il colpo. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La polizia sta cercando testimoni e analizzando le immagini di sorveglianza della zona.

Monza, 4 Giugno 2026 - Con l'amico era andato in centro Monza ad assistere ai festeggiamenti per la promozione in Serie A della squadra di calcio cittadina. Ma il ritorno verso casa ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 16enne, colpito da una coltellata vicino al cuore, e che gli ha perforato un polmone, in circostanze ancora da chiarire e su cui stanno indagando i carabinieri. Ora il ragazzo è fuori pericolo, ma se l'è vista brutta con il ricovero in Terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza. Il fatto è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 maggio. La vittima sarebbe uno studente dell'istituto superiore Mapelli di Monza, dove il 16enne frequenta il terzo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, 16enne accoltellato al petto dopo la festa per la promozione in Serie A: indagano i carabinieri

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