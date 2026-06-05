L'ultimo rapporto dell'Ocse sul mercato siderurgico mondiale rivela un calo della produzione globale di acciaio nel primo trimestre dell'anno. Il documento evidenzia come le tensioni commerciali e le tensioni geopolitiche abbiano influito sulla domanda e sull'offerta. Il settore siderurgico si trova ad affrontare sfide legate all'instabilità dei prezzi e alle restrizioni alle esportazioni di alcuni paesi.

"I dati contenuti nell'ultimo rapporto dell'Ocse sul mercato siderurgico mondiale, l'Ocse Steel Outlook 2026, confermano una situazione allarmante: nel 2025 le esportazioni cinesi di acciaio hanno raggiunto la cifra record di 131 milioni di tonnellate, con un aumento del 153% rispetto all'anno precedente, superando la produzione totale dell'Ue. Un sorpasso alimentato da massicce sovvenzioni pubbliche, fino a quindici volte superiori a quelle dei produttori di altre aree del mondo, e da regole meno stringenti in materia di ambiente, lavoro e sicurezza, che determinano prezzi inferiori ai nostri. Nel frattempo, la produzione di acciaio nell'Unione europea è diminuita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Acciaio, Paolo Capone, Leader UGL: "Fondamentale difendere la sovranità industriale"

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