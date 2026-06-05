Acciaio Paolo Capone Leader UGL | Fondamentale difendere la sovranità industriale
L'ultimo rapporto dell'Ocse sul mercato siderurgico mondiale rivela un calo della produzione globale di acciaio nel primo trimestre dell'anno. Il documento evidenzia come le tensioni commerciali e le tensioni geopolitiche abbiano influito sulla domanda e sull'offerta. Il settore siderurgico si trova ad affrontare sfide legate all'instabilità dei prezzi e alle restrizioni alle esportazioni di alcuni paesi.
"I dati contenuti nell'ultimo rapporto dell'Ocse sul mercato siderurgico mondiale, l'Ocse Steel Outlook 2026, confermano una situazione allarmante: nel 2025 le esportazioni cinesi di acciaio hanno raggiunto la cifra record di 131 milioni di tonnellate, con un aumento del 153% rispetto all'anno precedente, superando la produzione totale dell'Ue. Un sorpasso alimentato da massicce sovvenzioni pubbliche, fino a quindici volte superiori a quelle dei produttori di altre aree del mondo, e da regole meno stringenti in materia di ambiente, lavoro e sicurezza, che determinano prezzi inferiori ai nostri. Nel frattempo, la produzione di acciaio nell'Unione europea è diminuita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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