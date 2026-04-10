Il rappresentante di un sindacato ha espresso i propri auguri ai membri della Polizia di Stato, riconoscendo il loro impegno quotidiano nel garantire sicurezza e legalità. La dichiarazione sottolinea il ruolo centrale di questa forza di polizia nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela dei cittadini. La comunicazione è stata rilasciata a nome di un’organizzazione sindacale, evidenziando la riconoscenza per l’attività svolta dagli agenti.

“Rivolgo, a nome dell’UGL, i più sinceri auguri alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità. Il 174° anniversario della fondazione rappresenta un’importante occasione per rendere omaggio a chi, con sacrificio e dedizione, opera quotidianamente al servizio del Paese, spesso in condizioni difficili e con grande senso del dovere. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato incarnano valori fondamentali come l’impegno, il coraggio e il rispetto delle istituzioni, rappresentando un esempio concreto soprattutto per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Polizia di Stato: Paolo Capone, Leader UGL: “Presidio fondamentale di legalità e sicurezza per il Paese”

Energia, Paolo Capone Leader UGL “Fondamentale proseguire con determinazione sulla strada della diversificazione delle fonti energetiche”“Alla luce delle tensioni internazionali e delle preoccupanti ripercussioni economiche del conflitto in Iran, l'UGL è favorevole all’introduzione di...

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Temi più discussi: L’ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO ANTONELLA MANCARI VA IN PENSIONE; Nuovo dirigente per la Polizia di Stato a Rho-Pero: è il vice questore Paolo Catenaro; Paolo Trande rappresenta l’Assemblea legislativa alla Festa della Polizia a Parma; La storia di Paolo Scaroni.

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la Polizia di Stato ha celebrato il 174° anniversario dalla sua fondazioneIl tema del 174° Anniversario è La Polizia che guarda al futuro. Il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie allo Spaz ... picusonline.it

A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook

174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com